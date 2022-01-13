Üye Girişi
İzmir'deki PCR laboratuvarında 5 örnekten biri pozitif çıkıyor - Son Dakika

İzmir'deki PCR laboratuvarında 5 örnekten biri pozitif çıkıyor

13.01.2022 13:34
İzmir'deki PCR laboratuvarında 5 örnekten biri pozitif çıkıyor

Son dönemde Kovid-19 vakalarının yükseldiği İzmir'de PCR laboratuvarlarında sağlık çalışanlarının mesaisi de arttı.

Son dönemde Kovid-19 vakalarının yükseldiği İzmir'de PCR laboratuvarlarında sağlık çalışanlarının mesaisi de arttı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi bünyesinde kurulan Kovid-19 PCR Laboratuvarı, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının belirlendiği 11 Mart 2020 tarihinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edildi.

İlk zamanlar, hastaneye başvuran hastaların yanı sıra çevre hastanelere gidenlerin de PCR testlerini sonuçlandıran laboratuvar, daha sonra kentte laboratuvar sayısının artmasıyla sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne başvuran vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Salgının sürdüğü 3 yıldan bu yana 12 sağlık çalışanı, 7 gün 24 saat esasına göre laboratuvarda görev yapıyor.

İzmir'de son günlerde 5 kat artan vaka sayısına bağlı olarak PCR laboratuvarında da mesai bir hayli yoğunlaştı. Hastane çalışanları tarafından özel kaplarda laboratuvara getirilen PCR testleri, kayıt işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

Teknisyenler tarafından PCR analizine hazırlanan testler, solüsyonun içine aktarılıyor. PCR cihazlarına yüklenen numunelerin sonuçları daha sonra mikrobiyoloji uzmanlarınca değerlendiriliyor. Testin son aşamasında ise bilgiler sisteme yükleniyor.

"Her 5 örnekten biri pozitif"

Kovid-19 PCR Laboratuvarı Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Arzu Sayıner, AA muhabirine, kent genelinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle mesailerinin daha da yoğunlaştığını söyledi.

Salgının başladığı günden bu yana laboratuvarda görev yaptıklarını belirten Sayıner, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yaklaşık 160 bin civarında test yaptık. Laboratuvarımızın kapasitesi 400-500, onun üzerine çıkmak istemiyoruz ama son günlerde günlük test sayımız 1800'lere ulaştı. Aslında geçtiğimiz haziranda işler çok sakinlemişti, günde 150-200 örnek çalışıyorduk. Ağustos gibi sayılar yavaş yavaş artmaya başladı. Bu arada diğer solunum virüslerini de görmeye başladık. Bu tarihte 600 örnek çalışıyorduk. Sadece bizde değil tüm PCR çalışan laboratuvarlarda kapasitenin üstünde örnekle karşı karşıyayız. Kendi laboratuvarımızla ilgili konuşacak olursak son bir haftadır çalıştığımız örneklerin yaklaşık yüzde 20'si pozitif çıkıyor. Yani her 5 örnekten biri pozitif."

Sayıner, sağlık çalışanlarının salgın sürecinde çok yorulduğunu, bu tempoyu her gün yaşamanın kolay olmadığını dile getirdi.

"Kovid geçiren hastalarımızda neler gelişiyor, onu inceliyoruz"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise birçok sağlık kuruluşunda olduğu gibi kendi hastanelerinde de Kovid-19 yoğunluğu yaşandığını vurguladı.

Salgın sürecinin başında Kovid-19 Tanı Merkezi oluşturduklarını anımsatan Hotar, "Şimdi de Kovid-19 İzleme Merkezi kurduk. Kovid geçiren hastalarımızda neler gelişiyor, onu inceliyoruz. Yine en önemlisi aşı olduktan sonra kişilerin antikorlarındaki gelişimi izleyen çalışmamız devam ediyor. Bunun yanında hastanelerde tedavi süreçlerini yakından takip ediyoruz. Entübe hastalarımız az ve doktorlarımızın çabası inanılmaz. Aşı olmayan ya da eksik aşısı olanlarda riskin daha yüksek olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma, PCR Testi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki PCR laboratuvarında 5 örnekten biri pozitif çıkıyor - Son Dakika


Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı         
13:38
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor         
12:56
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı         
11:10
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:38 Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı
13:36 Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde
13:21 Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?
13:17 Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar
12:54 Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı
12:47 Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz, ittifak yapıları değişebilir
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 13:45:51. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'deki PCR laboratuvarında 5 örnekten biri pozitif çıkıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement