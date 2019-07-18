İzmir'deki PKK operasyonunda 8 gözaltı
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İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmada, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Sanıkların evlerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Sanıkların örgüt adına faaliyette bulundukları belirtildi. Soruşturma sürüyor.
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