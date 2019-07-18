Son Dakika Haberleri: İzmir'deki PKK operasyonunda 8 gözaltı
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İzmir'deki PKK operasyonunda 8 gözaltı

45 dakika önce

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'deki PKK operasyonunda 8 gözaltı, System.String[]
İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmada, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Sanıkların evlerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Sanıkların örgüt adına faaliyette bulundukları belirtildi. Soruşturma sürüyor.


İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
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