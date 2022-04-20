İzmir'deki pompalı tüfekli cinayette yeni gelişme: Oğul tutuklandı, baba ise her yerde aranıyor - Son Dakika
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İzmir'deki pompalı tüfekli cinayette yeni gelişme: Oğul tutuklandı, baba ise her yerde aranıyor

20.04.2022 08:13
İzmir'deki pompalı tüfekli cinayette yeni gelişme: Oğul tutuklandı, baba ise her yerde aranıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde, 24 yaşındaki gencin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili şüphelilerden yakalanan oğul tutuklandı, babayı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, 24 yaşındaki gencin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili şüphelilerden yakalanan oğul tutuklandı, babayı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, geçen 15 Nisan'da, saat 16.00 sıralarında Doğanlar 1590 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şehmus Çekin (24) ile hurdacılık yaptığı öğrenilen Ercan D. ve babası Fırat D. sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine baba-oğul evlerine gidip pompalı tüfekle sokağa geri indi. Yaşanan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Şehmus Çekin'in vücuduna isabet etti. Çekin kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgaya karışan baba-oğul olay yerinden kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Çekin'e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, Çekin daha sonra ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şehmus Çekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çekin'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğul tutuklandı, baba her yerde aranıyor

Öte yandan, olayın ardından kaçan baba ve oğlunu yakalamak için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, oğul Ercan D., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Fırat D.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'deki pompalı tüfekli cinayette yeni gelişme: Oğul tutuklandı, baba ise her yerde aranıyor
İzmir'deki pompalı tüfekli cinayette yeni gelişme: Oğul tutuklandı, baba ise her yerde aranıyor
İzmir'deki pompalı tüfekli cinayette yeni gelişme: Oğul tutuklandı, baba ise her yerde aranıyor
İzmir'deki pompalı tüfekli cinayette yeni gelişme: Oğul tutuklandı, baba ise her yerde aranıyor

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İzmir, Nisan, Fırat, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki pompalı tüfekli cinayette yeni gelişme: Oğul tutuklandı, baba ise her yerde aranıyor - Son Dakika


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