İzmir'deki Rahmanlar Barajı'nın 2 ay sonra faaliyete geçmesi hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, iki ay sonra hizmete sunulması hedeflenen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Rahmanlar Barajı'nın bölgeye yılda 9 milyon 360 bin metreküp içme suyu sağlayacağını belirterek, "Dev baraj, yaklaşık 14 bin 940 dekar araziye de can suyu verecek." ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Rahmanlar Barajı'nın temelden yüksekliğinin 90 metre olduğunu aktararak, baraj inşaatında gövde beton kaplama çalışmalarının son hızla devam ettiğini bildirdi.

Rahmanlar Barajı'nın gövde kaplaması için şu ana kadar 12 bin metreküp beton dökülürken, bu rakamın 22 bin metreküpe çıkacağı bilgisini veren Yıldız, hedefin kasım ayında burada su tutmak olduğunu aktardı.

Baraj 705 kişiye ek istihdam sağlayacak

Yıldız, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Rahmanlar Barajı'nın gövdesi için 3 milyon 250 bin metreküp dolgu yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"25 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Rahmanlar Barajı, Ödemiş ilçe merkezine yılda 9 milyon 360 bin metreküp içme suyu vererek, yaklaşık 171 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Böylece Rahmanlar Barajı sayesinde Ödemiş ilçemiz uzun yıllar içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekmeyecek. Dev baraj öte yandan yaklaşık 14 bin 940 dekar araziye de can suyu verecek. Bölgedeki sulama maliyetleri azalacak, verim artacak. Üretici, tarlalarından 3, hatta 4 hasat yapma şansına kavuşacak. Rahmanlar Barajı 705 kişiye ek istihdam olanağı sağlarken bölge ekonomisine de 2020 yılı rakamlarıyla yaklaşık 16 milyon lira ek gelir oluşturacak."