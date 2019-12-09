Son Dakika Haberleri: İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı
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İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yer alan renkli Atatürk heykeli kaldırıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yer alan renkli Atatürk heykeli kaldırıldı.

Urla'da, ressam Turgut Kahraman'a ait bir işletmede sergilenen "Zeybek" adlı metal Atatürk heykeli, renkleri nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Tepkiler üzerine heykel bugün kaldırıldı.

İşletme sahibi Kahraman, yaptığı açıklamada, Anadolu'daki kilimlerde kullanılan renklerle bir heykel yaptıklarını belirterek, "Başka yere çektiler, üzgünüm." ifadesini kullandı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da bir işletmenin bahçesindeki Atatürk heykelinin kendileriyle bir ilgisinin olmadığını vurguladı.

İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı
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