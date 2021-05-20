İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için "restore et-işlet-devret" yöntemiyle ihaleye çıkılacak - Son Dakika

İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için "restore et-işlet-devret" yöntemiyle ihaleye çıkılacak

20.05.2021 11:37
İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı bölgesinde keşfedilen 1800 yıl öncesine ait Roma hamamı kalıntılarının bulunduğu alan, seyir teraslarıyla ziyarete açılmak üzere 35 yıllığına "restore et-işlet-devret" yöntemiyle ihaleye çıkarılıyor.

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı bölgesinde keşfedilen 1800 yıl öncesine ait Roma hamamı kalıntılarının bulunduğu alan, seyir teraslarıyla ziyarete açılmak üzere 35 yıllığına "restore et-işlet-devret" yöntemiyle ihaleye çıkarılıyor.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, AA muhabirine, Kaplan Mustafa Paşa Mahallesi'nde geçmişte "sulu mezarlık" olarak anılan, mülkiyeti kurumlarına ait 13 bin 800 metrekarelik alana, 1950'li yıllarda iş merkezi inşa edildiğini söyledi.

Binanın zamanla yıprandığını, alanın üzerine yeni iş merkezi yapılması için 2015'te ihaleye çıkıldığını belirten Ataseven, inşaat çalışmaları sırasında milattan sonra 2. veya 3. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Roma hamamı kalıntılarına rastlanmasıyla projenin durdurulduğunu ve İzmir Arkeoloji Müzesi denetiminde bölgede kazı çalışması başlatıldığını dile getirdi.

Hamam ve çevresinin inşa edildiği dönemdeki işlevi konusunda bilgi veren Ataseven, "Burada hamamın yanı sıra iş merkezleri ve spor alanlarına da rastlandı. O dönemde bu alanın hemen yakınına kadar deniz geliyordu ve liman vardı. Gemiyle gelenler hamama geçiyordu. Ayrıca çevrede iş merkezleri de vardı ve gelenler alışverişlerini yapıp dönüyorlardı." ifadelerini kullandı.

Muzaffer Ataseven, kalıntıların İzmir için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Aslolan bu eserin korunmasıdır, kontrol altına alınmasıdır, güzel şekilde sergilenmesidir." diye konuştu.

???????- 35 yıllığına ihaleye çıkarıldı

Tarihi varlığı en güzel şekilde halka açmak için çalışmalar yapılacağını, bu nedenle de 24 Mayıs'ta ihale gerçekleştireceklerini aktaran Ataseven, şu bilgileri verdi:

"Burada çok büyük yapılaşma olmayacak. 13 bin 800 metrekarelik alandaki bütün yapılaşma 2 bin 800 metrekare olacak. Seyir terasları koyacağız ve ziyaretçiler Roma hamamı ile cimnastik alanlarının bulunduğu bölgeyi seyredecek. Tarihi alanda herhangi bir yapılaşma olmayacak. Ticari ranttan ziyade bu alan bilimsel olarak müze denetiminde aslına uygun şekilde korunacak. Bölgede yalnızca seyir terasları ve kafeler yer alabilecek. Birinci amaç korumaktır. Tüm planlar, projeler Koruma Kurulundan geçti, İzmir Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılaşmaya izin verildi."

İhalenin 35 yıl için "restore et-işlet-devret" yöntemiyle gerçekleştirileceğini dile getiren Ataseven, "İki yıllık bir yapım süreci öngörülüyor. Yapımın ardından İzmir'e gelen turistler ilk olarak burayı görecek. Kemeraltı Çarşısı'nın bulunduğu bölge çok yakın, yani yürüme mesafesinde. Agoraya da geçiş yapılabilir. Önemli bir tarihi merkez olacak." dedi.

Ataseven, ihale tamamlanana kadar alanı korumak için bazı çalışmalar gerçekleştirdiklerini de ifade etti.

İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için restore et-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkılacak
İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için restore et-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkılacak
İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için restore et-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkılacak
İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için restore et-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkılacak
İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için restore et-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkılacak

Arkeoloji Müzesi, Kemeraltı, İzmir, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için 'restore et-işlet-devret' yöntemiyle ihaleye çıkılacak - Son Dakika


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