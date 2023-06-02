İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü - Son Dakika
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İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü

02.06.2023 15:11

İZMİR'de kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü

TRAFİK FELÇ OLDU

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.

İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü
İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Mehmet Yavuz: belediyecelik izmirden öğrenilecek. Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Hadi bakayım az ötede oyna ,İzmir size kaşıntı yapar..:) 2 4 Yayından Kaldır
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü - Son Dakika
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