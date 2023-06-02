İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

TRAFİK FELÇ OLDU

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.