Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Sağanak Yağış

İzmir'deki Sağanak Yağış

1 saat önce

Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Yiğitler Barajı'nın taştığı ve işçilerin şantiyede mahsur kaldığı iddialarını yalanladı.

İzmir'deki Sağanak Yağış, System.String[]
Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Yiğitler Barajı'nın taştığı ve işçilerin şantiyede mahsur kaldığı iddialarını yalanladı.

Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yiğitler Mahallesi'nde yapımı devam eden barajın taşması sonucu heyelan meydana geldiği ve işçilerin şantiyede mahsur kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Barajın yapım aşamasında olduğu bilgisini veren Kızılkaya, henüz suyu tutan bir set bulunmadığını ifade etti. Kızılkaya, şantiyenin ulaşımını sağlayan geçici menfez geçidinin yoğun yağış nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini aktararak şunları söyledi:

"Şantiye ile irtibat hiçbir zaman kesilmedi. İşçilerin mahsur kaldığına yönelik ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Dünkü şiddetli yağış nedeniyle personel tedbir amaçlı şantiye dışına çıkarılmamış. Bugün yapılan çalışma ile şantiyedeki personel otellere yerleştirilmiştir. Şantiyede mahsur kalan hiçbir işçimiz yoktur. Ayrıca ulaşım da rahatlıkla sağlanmaktadır."

Kaymakam Kızılkaya, şiddetli yağış nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:44 Kaynak: AA

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