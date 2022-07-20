Son dakika... İzmir'deki sahte içki operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika... İzmir'deki sahte içki operasyonunda 2 tutuklama

20.07.2022 16:28

Gelen son dakika haberlerine göre - İzmir'deki sahte içki operasyonunda 2 tutuklama İzmir'in 6 ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sahte içki imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle içkileri piyasaya sürmek isteyen şebekeye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

- İzmir'deki sahte içki operasyonunda 2 tutuklama

İZMİR - İzmir'in 6 ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sahte içki imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle içkileri piyasaya sürmek isteyen şebekeye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarından ve hurdalardan boş alkol şişelerini toplayarak, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız yerlerde içki imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle büfelere ve eğlence mekanlarına dağıtmak isteyen şebekeye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda düğmeye bastı. Urla, Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka ve Bornova ilçelerinde bulunan 13 ikamet, 5 depo, 3 iş yeri, 11 araç ve 1 barakada yapılan aramalarda; 130 litre sahte rakı, 40 litre sahte votka, 193 litre sahte açık içki, 505 şişe sahte içki, 582 litre sahte etil alkol, 20 bin 782 adet taklit bandrol ve etiket, 10 bin 783 adet boş şişe, 8 bin 135 şişe kapağı ve kapüşon, 5 adet plastik tank, 115 adet gümrük kaçağı puro, 17 paket gümrük kaçağı sigara, 73 adet sigara sarma kağıdı, bin 136 adet içki yapımında kullanılan aroma, 179 adet sahte cinsel içerikli ürün, 4 adet alkolmetre ve 4 adet huni, yaklaşık 15 gram esrar maddesi ve 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 tutuklama

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 28 şüpheli serbest bırakılırken, 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.G. ve A.Ö. tutuklanırken, S.V. ve U.Ü. adlı 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Sahte içki imalatı yapan şebekelere KOM'dan operasyon: 32 kişi gözaltına alındı Sahte içki imalatı yapan şebekelere KOM'dan operasyon: 32 kişi gözaltına alındı Sahte içki şebekesine operasyon: 32 gözaltı Sahte içki şebekesine operasyon: 32 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İzmir'deki sahte içki operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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