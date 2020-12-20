Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi 570 bin talebi yerine getirdi - Son Dakika

Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi 570 bin talebi yerine getirdi

20.12.2020 11:35

İzmir'de Valilik bünyesinde yaklaşık 6 bin 500 kişilik ekiple görev yapan İl Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi, 10 ayda 645 bin çağrı alarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) sosyal mücadelede adeta merkez üs haline geldi.

İzmir'de Valilik bünyesinde yaklaşık 6 bin 500 kişilik ekiple görev yapan İl Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi, 10 ayda 645 bin çağrı alarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) sosyal mücadelede adeta merkez üs haline geldi.

İzmir'de 23 Mart'ta Bornova'daki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Vefa İletişim Merkezi kuruldu.

Vatandaşların taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları aracılığıyla alan merkez, istekleri kaymakamlıklar bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletmeye başladı.

Salgının başından bu yana Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi olarak görev yapan merkez, 20 Ağustos'tan itibaren illerde salgın denetim merkezlerinin kurulmasının ardından bu amaçla da görev yapmaya başladı.

Merkez yaklaşık 6 bin 500 kişilik ekibiyle hastalığın yayılımının önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için çaba gösteriyor.

Merkez öncelikli olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve evlerinde karantinada olması gerekenlerin kontrol edilerek taleplerinin karşılanmasına ağırlık veriyor.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu belirlenenlerin mahalle ekipleriyle evlerinde denetimlerini sağlayan merkez görevlileri, vatandaşlardan gelen seyahat belgesi gibi talepleri de yanıtlıyor.

Salgınla mücadele konusunda vatandaşların ilk başvuru noktası olan İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nin Müdürü Tuncay Volkan Bayat, AA muhabirine, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından kurulan merkezde yoğun bir mesainin devam ettiğini söyledi.

"Salgın sürecinde devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu göstermek istiyoruz" diyen Bayat, 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiklerini, vatandaşlardan gelen geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Bayat, şu bilgileri verdi:

"Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi'ne Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ne yapılan başvurular da dahil olmak üzere şu ana kadar 645 bin talep telefonu geldi. Biz bunlardan 570 binini yerine getirdik. Son aylarda ilçe kaymakamlıkları bünyesinde kurulan ilçe salgın denetim merkezlerini de koordine etmeye başladık.

Testi pozitif çıkan ya da temaslı kişileri, önce telefonla daha sonra ise adreslerine giderek denetliyoruz. Vatandaşlara salgınla mücadelede izolasyonun önemini, uymadıkları takdirde cezai işlem uygulanacağını anlatıyoruz. "

Koordinasyon merkezine başvurmasının ardından Karabağlar ilçesinde bulunan evine vefa sosyal destek ekipleri tarafından ihtiyaçları getirilen 84 yaşındaki Güzide Yalvaç ise engelli kardeşiyle yaşamını sürdürdüğünü, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle dışarıya çıkamadığını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezini aramasının ardından ekiplerin aynı gün içinde evine geldiğini anlatan Yalvaç, "Allah devletimize zeval vermesin. Beni ve kardeşimi yalnız bırakmadı." diye konuştu.

Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi 570 bin talebi yerine getirdi
Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi 570 bin talebi yerine getirdi
Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi 570 bin talebi yerine getirdi
Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi 570 bin talebi yerine getirdi

23 Mart, Valilik, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi 570 bin talebi yerine getirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! 10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası "Geliyorum" demiş! Teknik hatadan kaynaklandı iddiası Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı
Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar"         
11:59
Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor         
11:28
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı         
10:22
11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler         
09:43
ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti         
08:41
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 12:18:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi 570 bin talebi yerine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei