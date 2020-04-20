İzmir'deki sebze meyve halinin çalışma saatlerinde değişiklik - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sebze meyve halinin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 24.00-15.00 arası olan haldeki mesai saatleri, 22.00-15.00 olarak değiştirildi.

Kararın yoğunluğun azaltılması amacıyla alındığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde ise "esnek çalışma sistemine" geçildiği, esnafın ürünü olduğu sürece satışa devam edebileceği kaydedildi.