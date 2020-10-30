İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi - Son Dakika

İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi

30.10.2020 17:54
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi, System.String[]

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetinde depremde çok sayıda bina yıkıldı. Arama-kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkaz altında kalanlar için zamana karşı yarışırken enkaz altından geldiği tahmin edilen bir mesaj, sosyal medyada çok konuşuldu. Mesaj yoluyla yardım isteyen bir kişinin feryadı yürek dağladı.

İzmir'de meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkaz altında kalanlar için zamana karşı yarışıyor.

"NEFES ALAMIYORUZ"

Sosyal medya dolaşan paylaşımda, bir kişinin mesaj yoluyla yardım istediği ortaya çıktı. Mesaj gönderen kişi, "Etrafımız bu yardım edin lütfen, nefes alamıyoruz. Yalvarırım" yazdığı görüldü. Söz konusu mesaja yanıt veren bir kişi, "Adres ver kardeşim hemen. Yazamıyor musun? Ses at istersen kötü durumdaysan" yazdı.

İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi mesajla yardım istedi

19 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ, 15.68 SANİYE SÜRDÜ

Türkiye saati ile 14:51'de merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16.54 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamli köyüne uzaklığı 23.38 km saptandı. Ana şoktan, 16:00'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 3.3 ile 4.8 arasında değişen 19 artçı deprem kaydedildi. Depremin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlendi.

İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi

Sosyal Medya, Seferihisar, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi - Son Dakika


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