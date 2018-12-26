İzmir'deki Silahlı Kavga

İzmir
'in Konak
ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan emekli polis memuru tutuklandı. Şair Eşref
Bulvarı'nda dün akşam karşılaştığı D.Ş'yi (45) çıkan tartışma sonucu tabancayla yaralayan emekli polis memuru Nazım E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, ayağından yaralanan D.Ş'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde emekli polis memuru Nazım E, karşılaştığı D.Ş'yi çıkan tartışmada silahla yaralamış, şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ayağından yaralanan D.Ş, sağlık ekiplerince Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Zanlının, D.Ş. ile bir avukat arasındaki alacak verecek konusuna aracılık ettiği, tartışmanın da bu konudaki anlaşmazlık yüzünden çıktığı ileri sürülmüştü.
Emekli polis memurunun, emniyet mensubu iken İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Emniyet Spor Gücü Kulübünde boks antrenörlüğü yaptığı, D.Ş'nin de bu sporla uğraştığı ve eğlence merkezlerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilmişti.