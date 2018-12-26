İzmir'deki Silahlı Kavga
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir kadını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir kadını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Bengisu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'yi (22) yaraladıktan sonra saklandığı yerde gözaltına alınan N.E'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha sonra adliyeye sevk edilen N.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ödemiş ilçesinde 22 Aralık'ta gerçekleşen olayda N.E, aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'nin (22) Bengisu Mahallesi'ndeki evine gelmiş, ikili arasında çıkan tartışmada N.E'nin tabancayla ateş ederek C.K'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:19 Kaynak: AA
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