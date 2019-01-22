Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Silahlı Kavga

İzmir'deki Silahlı Kavga

26 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadının av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadının av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Örnekköy Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Dudu Demirkıran'ın (50) av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan biri çocuk iki şüphelinin, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, çocuk zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Örnekköy Mahallesi'nde 19 Ocak'ta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında sokakta çıkan tartışmada, av tüfeği ile vurulan Dudu Demirkıran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İki grubun husumet yüzünden daha önce mahkemelik oldukları, olay günü mahallede düzenlenen asker eğlencesinde alkol alan kişiler arasında kavga çıktığı, kavgaya sonradan dahil olan kadına av tüfeğiyle ateş edildiği öne sürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Karşıyaka, kavga, İzmir, 3. Sayfa
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