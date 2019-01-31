Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Silahlı Kavga

İzmir'deki Silahlı Kavga

1 saat önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir'deki Silahlı Kavga, System.String[]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kavga sonrası gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Mithatpaşa Caddesi'nde 27 Ocak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Metin Basat hayatını kaybetmiş, C.A, S.A, B.A, F.Y, M.Y. ve İ.Y. yaralanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:44 Kaynak: AA

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