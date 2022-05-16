İzmir'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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İzmir'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü

16.05.2022 23:21
İzmir'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'in Tire ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Derebaşı Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.E.Ö. ile Turgay Yuvalı tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E.Ö. tüfekle Yuvalı'yı vücudunun farklı yerlerinden yaraladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yuvalı, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinden müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, zanlı İ.E.Ö'yü kısa sürede gözaltına aldı.

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Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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