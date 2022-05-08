Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı

08.05.2022 19:20

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Sarıçalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluşan bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan U. (35), yanında bulunan tabancayla Kemal Sönmez (26), Ahmet Çetin (35) ile Feyyaz B'yi (34) yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Kemal Sönmez ve Ahmet Çetin yaşamını yitirdi. Feyyaz B'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Cihan U, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Kemalpaşa Sulh Caza Hakimliğince tutuklandı.

Olayın alacak meselesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı
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Son Dakika | 2 arkadaşını alacak tartışmasında öldürmüş (2) Son Dakika | 2 arkadaşını alacak tartışmasında öldürmüş (2) Son dakika! Kemalpaşa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika! Kemalpaşa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kemal Sönmez, Ahmet Çetin, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı - Son Dakika
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