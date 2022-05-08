Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Sarıçalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluşan bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan U. (35), yanında bulunan tabancayla Kemal Sönmez (26), Ahmet Çetin (35) ile Feyyaz B'yi (34) yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Kemal Sönmez ve Ahmet Çetin yaşamını yitirdi. Feyyaz B'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Cihan U, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Kemalpaşa Sulh Caza Hakimliğince tutuklandı.

Olayın alacak meselesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.