İzmir'deki Silahlı Kavgada Kan Aktı: 1 Yaralı

İzmir'deki silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı Emekli polis, güvenlik görevlisini bacağından vurduİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli bir polis, tartıştığı bir kişiyi bacağından vurarak yaraladı.

İzmir'deki silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı

Emekli polis, güvenlik görevlisini bacağından vurdu



İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli bir polis, tartıştığı bir kişiyi bacağından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesinde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen N.E. (46), iddiaya göre Şair Eşref Bulvarı'nda karşılaştığı D.Ş. ile aracılık ettiği alacak verecek meselelerinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma biranda kavgaya dönüştü. N.E., daha sonrada yanındaki tabancayı belinden çıkardı ve D.Ş'ye ateş etti. D.Ş., silahın ateşlenmesiyle bacağından yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Emekli polis N.E., bir süre sonrada Yunus ekiplerince silahla yakalandı ve gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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