Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Silahlı Kavgaya 5 Tutuklama

İzmir'deki Silahlı Kavgaya 5 Tutuklama

36 dakika önce

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga olayında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir'deki Silahlı Kavgaya 5 Tutuklama, System.String[]
İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga olayında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Mithatpaşa Caddesi'nde 26 Ocak Cumartesi günü, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Pompalı tüfek, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavga sonucunda, Metin Basat hayatını kaybederken, C.A, S.A, B.A, F.Y. M.Y. ve İ.Y yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. 1 kişi savcılıkta, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:48 Kaynak: DHA

Narlıdere, kavga, İzmir, Güncel
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