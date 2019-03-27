Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Silahlı Saldırı

İzmir'deki Silahlı Saldırı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, silahlı saldırı sonucu 1 kişinin yaralanması olayına karıştığı gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'deki Silahlı Saldırı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, silahlı saldırı sonucu 1 kişinin yaralanması olayına karıştığı gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umurbey Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Tayfun Çoban'ın (28) otomobilde silahlı saldırı sonucu yaralanması olayına karıştığı gerekçesiyle aranan S.K'yı (30), olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı.

Şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, saldırı sonucu ağır yaralanan Çoban'ın Ödemiş Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Umurbey Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir otomobilde bulunan Tayfun Çoban silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan Çoban sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili A.İ. ve M.K'yi gözaltına almış, diğer şüpheliyi yakalamak çalışma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:30 Kaynak: AA

Umurbey, Ödemiş, İzmir, Güncel
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