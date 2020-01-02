İzmir'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sadullah Serkan Kara (32) ve Lokman Çakar (40), son yolculuklarına uğurlandı.

Kara için Karabağlar ilçesi Durmuş Akkuş Yeşil Camisi'nde tören düzenlendi.

İş arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Kara'nın cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çalışma arkadaşları ve ailesi üzgün

Kara'nın iş arkadaşı Feyzullah Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosikletiyle yemek siparişinden dönerken olaya tanıklık ettiğini belirtti.

Bir aracın arkasından çıkan silahlı bir grubun bir anda araca ateş etmeye başladığını, kendisinin de kaçıp bir otomobilin arkasına saklandığını anlatan Duran, "Olayın sonrasında iş yerime geçiyordum. Baktım Serkan Ağabey yerde yatıyor. İş yerindekilere haber verdim ve hastaneye yanına gittik." dedi.

Sadullah Serkan Kara'nın iş arkadaşı Burhan Akgül de olaydan çok kısa bir süre önce kendisinin de motosikletle oradan geçtiğini söyledi.

İş yerine döndüğünde haberi aldığını ifade eden Akgül, "Olay yerine geldiğimizde Serkan yerde yatıyordu. Polisler bizi çok yaklaştırmadılar. Olayda hiçbir suçu yok. 2 çocuğu babasız kaldı. Onunla beraber bir vatandaşımız daha vefat etti." dedi.

Kara'nın çok sakin yapıda bir insan olduğunu anlatan Akgül, "Son siparişini teslim ettikten sonra iş yerine dönerken bu olay yaşandı. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Lokman Çakır'ın cenazesi ise Karabağlar ilçesindeki Yıkık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Karabağlar ilçesindeki İnönü Caddesi'nde kalabalık bir grubun bir araca ateş açması sonucu yoldan geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobildeki Lokman Çakar (40) yaralanmıştı. Kara ve Çakar, kaldırıldıkları hastanede ölmüş, silahlı saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.