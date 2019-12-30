İzmir'deki sır cinayetlerle ilgili 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki sır cinayetlerle ilgili 2 gözaltı - Son Dakika

İzmir'deki sır cinayetlerle ilgili 2 gözaltı

6 saat önce

İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 zanlının gözaltında olduğu öğrenildi.

İzmir'deki sır cinayetlerle ilgili 2 gözaltı, System.String[]

İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 zanlının gözaltında olduğu öğrenildi.


Torbalı ilçesindeki çifte cinayete ilişkin gelişme yaşandı. Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in ölümüne ilişkin operasyonlar devam ediyor. Cinayetlerin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheliyi Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki yakaladı. Zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Sır cinayetler


İlk olay dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park'tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kısa bir süre sonra da doktorun eşi öldürüldü


İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park'ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istedi. Harun Gülcemal'i tehditle evine kadar götürdüğü söylenen şahıs burada da Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.


Öte yandan, saldırganın izi tespit edildi ve Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. Ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada polis ve jandarmanın teslim ol çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - İZMİR

Torbalı, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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