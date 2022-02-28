İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarından 28 Şubat açıklaması - Son Dakika
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İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarından 28 Şubat açıklaması

28.02.2022 16:10
İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarından 28 Şubat açıklaması

İzmir'deki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 28 Şubat darbesinin 25. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

İzmir'deki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 28 Şubat darbesinin 25. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Eğitime Destek Platformu (EDP) ve Memur-Sen İl Temsilciliği üyelerinden oluşan grup, Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan İSTOK Dönem Başkanı Uğur Bayrak, Afrika'dan Uzak Asya'ya, Orta Doğu'dan Türkistan'a kadar dünya üzerinde sömürü düzeni oluşturan emperyalistlerin, insanlara kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmadığını belirtti.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin üzerinden 25 yıl geçtiğini ve bu dönemde de birçok kişinin inançları nedeniyle haksız uygulamalara maruz bırakıldığını aktaran Bayrak, "Şükürler olsun ki o günlerde 1000 yıl süreceği iddia edilen sürecin şimdilerde esamesi bile okunmuyor. O gün burnundan kıl aldırmayan, ceberut 28 Şubat paşaları geç de olsa yıllar sonra gözaltına alınarak darbe yapmak suçundan yargılandılar ve yargılama sonucu hapse atılıp, tüm rütbeleri söküldü." dedi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilere karşı yürürlükte olan başörtüsü yasağını da protesto ettiklerini belirten Bayrak, "Hindistan devleti uluslararası hukuk ve insan hakları normlarına uymalı, kendi Müslüman vatandaşlarına eziyet etmeyi, devletin resmi ideolojisi ile çevreleyip fikirlerini ve yaşam haklarını sınırlamaktan vazgeçmelidir." şeklinde konuştu.

"Acilen barış"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına da değinen Bayrak, dünya tarihinde savaşların, her zaman yokluğun, sefaletin, zulmün ve intikamın nedeni olduğunu dile getirdi.

Uğur Bayrak, bloklara ayrılmış olan dünyanın, bu duruma tepki vermekte geciktiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birkaç gün içerisinde çok sayıda aile yerinden ve yurdundan edilmiş, kitleler toplu olarak farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmışlar; birçoğu da göç etmek için beklemektedir. Geçen kısa sürede çok sayıda insani dramın yaşandığı bu savaşa dün olduğu gibi bugün de ekonomik çıkar sahipleri sessiz kalmaktadırlar ve sonuçların tüm dünyayı etkiyeceğinden habersiz görünmektedirler. Savaşın kader olarak görüldüğü Orta Doğu coğrafyası dışında uzunca bir aradan sonra yaşanan bu savaşın sonuçlarının her canlıyı geçmişten daha fazla etkileyeceğini vurgulamak isteriz. Yaşadığımız bu coğrafyadan aşina olduğumuz şekilde küresel güçlerin haksız saldırılara sessiz kalmasını kınıyoruz. Tüm dünyayı yaşanan bu insanlık dramına tepki vermeye davet ediyoruz. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları olarak dünyadaki uluslararası organizasyonları acilen göreve çağırıyoruz, insanı yaşatmayı düstur edinen bir medeniyetin evlatları olarak hemen ve şimdi barış çağrısı yapıyor ve acilen barış, hemen, şimdi ve daima barış diye haykırıyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarından 28 Şubat açıklaması - Son Dakika


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