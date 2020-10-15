İzmir'deki spor kulüpleri başkanları bir araya geldi

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, kulüpler olarak iş birliği yapmanın değerini anladıklarını bildirdi.

Erten, İzmir Ticaret Odası'nda düzenledikleri medya buluşmasında yaptığı konuşmada, İzmirli spor kulüplerinin kentin en büyük markaları olduğunu söyledi.

Gürsel Aksel Stadı'nın geçen sezon açıldığını hatırlatan Erten, Alsancak Stadı inşaatının yüzde 80 seviyesinde olduğunu ve devam ettiğini kaydetti.

Erten, ilerleyen günlerde Karşıyaka Stadı'nda da önemli adımların atılacağını belirterek, "Kulüpler olarak sahada rekabet ederken saha gerisinde iş birliği yapmanın değerini anladık. Bu görüşmeler devam ettiği sürece çok daha başarılı işler yapacağız. İZVAK olarak destek vermekten dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Sepil: "Niye bir takımımız olsun"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İZVAK'ın tüm takımları birleştirdiğini ve hep birlikte İzmir için çalışma motivasyonunu sağladığını söyledi.

İzmir'in spor açısından çok başarılı olabileceğini kaydeden Sepil, şöyle konuştu:

"O kadar çok başarı var mı, yok ama bunu çoğaltmak zorundayız. Bunu çoğaltmak için de İzmir basınına ihtiyacımız var. Spor bilincini hep birlikte yaymak zorundayız. Büyükşehiriz, çok takım var, çok takımı avantaja çevirmenin yollarını bulmak zorundayız. İstanbul'dan 6 Süper Lig takımı varsa, İzmir'de bir takım olması bizim için ayıp, niye bir takımımız olsun."

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge de İZVAK'ın misyonundan hareketle spor kulüplerinin birlikte güçlü olduğunu belirtti.

Orhunbilge, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kulüp internet sitesindeki bir yazısında emekli olacağına dair bir imada bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Altınordu üretim yapmaya çalışıyor. Bütün kulüpler için söylüyorum, üreteni korumak lazım. Başkanımızın çalışmadan duramayacağını biliyoruz. Altınordu, Türk futbolunun çok önemli markalarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise Karşıyaka Stadı için yeni bir süreç başlayacağını, bununla ilgili 10-15 gün içinde detaylı açıklama yapacaklarını kaydetti.

Toplantıya Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Bergama Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Canoğlu, Bucaspor 1928 Kulübü Başkan Vekili Mehmet Sevinç ve Menemenspor Kulübü Temsilcisi Mustafa Avcı da katıldı.