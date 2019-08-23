Son Dakika Haberleri: İzmir'deki su kesintisi sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'deki su kesintisi sona erdi

49 dakika önce

İzmir'in Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde 3 gündür devam eden su kesintisinin sona erdiği bildirildi.

İzmir'deki su kesintisi sona erdi, System.String[]

İzmir'in Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde 3 gündür devam eden su kesintisinin sona erdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce yapımı süren İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı hattında bulunan kuyulardan İzmir'e su aktaran isale hattının iki noktasında boruların güzergahlarını değiştirme çalışmaları nedeniyle pazar gününe kadar sürmesi beklenen çalışmaların sona erdiği duyuruldu.

Açıklamada, kesintinin planlanan tarihten önce bitirilmesi için İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı 37 kaynakçı ve 50 işçinin, 10 adet paletli kırıcı ve kazıcı iş makinesi, 4 adet 100 tonluk vinçle çalıştığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, gece saatlerine kadar kesintiden etkilenen tüm bölgelerin su almaya başlayacağı ifade edildi.

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Emine Bulut hutbesi: Hunharca bir cinayet
Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp parçalara ayıran cani kocaya müebbet istemi! Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gül, Davuoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:31:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki su kesintisi sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]