İzmir'deki su kesintisi sona erdi

İzmir'in Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde 3 gündür devam eden su kesintisinin sona erdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce yapımı süren İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı hattında bulunan kuyulardan İzmir'e su aktaran isale hattının iki noktasında boruların güzergahlarını değiştirme çalışmaları nedeniyle pazar gününe kadar sürmesi beklenen çalışmaların sona erdiği duyuruldu.

Açıklamada, kesintinin planlanan tarihten önce bitirilmesi için İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı 37 kaynakçı ve 50 işçinin, 10 adet paletli kırıcı ve kazıcı iş makinesi, 4 adet 100 tonluk vinçle çalıştığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, gece saatlerine kadar kesintiden etkilenen tüm bölgelerin su almaya başlayacağı ifade edildi.