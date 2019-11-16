Son Dakika Haberleri: İzmir'deki suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
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İzmir'deki suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İzmir'de suç örgütü kurarak nitelikli yağma ve dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir'deki suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İzmir'de suç örgütü kurarak nitelikli yağma ve dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütü ile nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülerek, gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen zanlılardan örgüt elebaşı S.A'nın da bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 12 Kasım'da yaptığı operasyonda çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 16 şüpheli yakalanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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