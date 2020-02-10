İzmir'deki suç örgütü operasyonunda 59 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İzmir merkezli 16 ilde 'FETÖ Borsası' ismiyle anılan ve liderliklerini Serkan Kurtuluş ve Deniz Camgöz'ün yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 122 kişiden 59'u adliyeye sevk edildi.



Kamuoyunda 'FETÖ Borsası' ismiyle anılan ve liderliklerini Serkan Kurtuluş ve Deniz Camgöz'ün yaptığı ileri sürülen suç örgütünün çökertilmesi için düğmeye basan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 171 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, Yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet, mala zarar verme ve tehdit" suçları kapsamında elebaşılığını Serkan Kurtuluş ile Deniz Camgöz'ün yaptığı iki suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 16 ilde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 122 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 122 şüpheliden 59'u sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.



Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 22 kişinin de soruşturmalar kapsamında ifadelerinin alındığı öğrenildi. - İZMİR