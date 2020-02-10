İzmir'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyede - Son Dakika
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İzmir'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyede

7 saat önce

İzmir merkezli 16 ilde, iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi.

İzmir'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyede, System.String[]

İzmir merkezli 16 ilde, iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet, mala zarar verme ve tehdit" suçları kapsamında elebaşılığını S.K. ile D.C'nin yaptığı iki "adi suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 122 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 59'u sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğerleri ise emniyetteki işlemleri sonrasında salıverildi.

Bu arada çeşitli suçlardan cezaevinden bulunan 22 kişinin de bu soruşturmalar kapsamında ifadeleri alındı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Şubat'ta, elebaşılığını S.K. ile D.C'nin yaptığı iki "adi suç örgütü"ne yönelik soruşturmada 171 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 16 ilde 165 adrese düzenlenen operasyonda 122 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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