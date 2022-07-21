İzmir'deki Suruç anmasında gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı

İZMİR'de, Suruç saldırısının 7'nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçen gruba polisin izin vermemesi üzerine çıkan arbedede gözaltına alınan 19 kişi, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yaralanan 4 polis memurundan 3'ü taburcu edildi, 1'inin ise tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 2015 yılında DEAŞ'lı terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün canlı bomba olarak kendini patlatmasıyla 33 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi yaralandı. Suruç saldırısının 7'nci yıl dönümünde bir grup, dün Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup, açıklamanın ardından izinsiz olarak yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine polis, gruba izinlerinin olmadığı için yürüyüş yapamayacaklarını bildirdi. Polis ile yürüyüş yapmak isteyenler arasında arbede yaşandı. Gruptaki bazı kişiler, ellerindeki bayrak ve flamalar ile polise vurmaya başlayınca olaya müdahale edildi.

4 POLİS MEMURU YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerden 3'ü taburcu edilirken, darbe alan ve burnunda kırık bulunan bir polisin tedavisi sürüyor. Olay sonrasında gözaltına alınan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, şüphelilerin ifade vermediği ve susma haklarını kullandıkları öğrenildi.