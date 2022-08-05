Düzenlenen operasyonda, Prehistorik Döneme ait olduğu değerlendirilen ve milattan önce 9500'e tarihlenen, 70 santimetre yüksekliğinde, 30 santimetre genişliğinde, baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin 'den İzmir'e satış amacıyla tarihi eser getirileceğini tespit etti.

Kaynak: AA

Mardin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi - Son Dakika

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