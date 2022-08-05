İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi

05.08.2022 09:36

İzmir'deki tarihi eser operasyonunda milattan önce 9500 yılına tarihlenen insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İzmir'deki tarihi eser operasyonunda milattan önce 9500 yılına tarihlenen insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin'den İzmir'e satış amacıyla tarihi eser getirileceğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Prehistorik Döneme ait olduğu değerlendirilen ve milattan önce 9500'e tarihlenen, 70 santimetre yüksekliğinde, 30 santimetre genişliğinde, baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel ele geçirildi.

Heykelin, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösterdiği kaydedildi.

Heykelin İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, olayla ilgili 3 şüpheliye adli işlem yapıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Mardin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi - Son Dakika
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