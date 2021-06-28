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Tarım fuarında Türk firmaları 900 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladı - Son Dakika

Tarım fuarında Türk firmaları 900 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladı

28.06.2021 11:04

Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na 80 ülkeden 774 marka katıldı.

Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na 80 ülkeden 774 marka katıldı.

Son olarak geçen yıl şubat ayında düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl haziran ayında gerçekleştirilen fuarda, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri ve çiftçiler bir araya geldi.

Geçmiş yıllarda 4 gün olarak organize edilen etkinliğin süresi, bu yıl salgın tedbirleri kapsamında, kalabalıkların önlenmesi için 5 güne çıkarıldı. Kapılarını 23 Haziran'da açan fuarı ilk 4 günde 126 bin kişi ziyaret etti.

"Sektör böyle bir platforma açlık duyuyordu"

Fuarı düzenleyen Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Irmak Tan, AA muhabirine, Agroexpo'nun Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ilk dört uluslararası tarım fuarından olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle tarım sektörünün bir süredir "yüz yüze gelemediğini" aktaran Tan, "Sektör yaklaşık 1,5 yıldır böyle bir platforma açlık duyuyordu. Çünkü pandemi illeti tüm dünyayı sarstı. Bu yüzden dünyadaki tarım fuarlarının yüzde 90'ı neredeyse fiziki olarak gerçekleştirilemedi. Sanal fuarlar, hibrit fuarlar ise etkili olarak sektöre hizmet edemedi. Türkiye'de de en son 2020 yılında şubat ayında yapmıştık fuarı." diye konuştu.

Irmak Tan, çiftçi, üretici ve katılımcının bu yıl fuarı iple çektiğini aktararak, toplam 774 katılımcı markadan 100'den fazlasını Fransa, Bulgaristan, Rusya, Polonya, Hindistan ve Katar başta olmak başka ülkelerden firmaların oluşturduğunu kaydetti.

Geçen yılki fuarda 800 milyon doları aşkın bir iş hacmi gerçekleştiğini ifade eden Tan, bu yılki fuara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu anki verilere göre yalnızca ikili heyetler arasında 900 milyon doları aşkın bir iş hacmi gerçekleşti. Bunun dışında münferit gelen yabancılar var, firmalarla bire bir stantlarda görüşenler var. Bu rakam artar. 1 milyar 200 milyon dolara mutlaka çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bulgaristan, Rusya, Nijer, Moldova ile verimli görüşmeler gerçekleşti. Çok ilgi vardı. Anlaşma içeriklerinde en çok traktör, tarım makineleri ve tohum var. En çok anlaşma yapılan ülke Katar, anlaşmaların yüzde 20-30'unu oluşturuyor. Orta Doğu ülkeleriyle yapılan anlaşmalar toplam iş hacminin yüzde 50'si civarında."

Tarım fuarında Türk firmaları 900 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladı
Tarım fuarında Türk firmaları 900 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladı
Tarım fuarında Türk firmaları 900 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladı
Tarım fuarında Türk firmaları 900 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladı

Haziran, Türkiye, Traktör, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım fuarında Türk firmaları 900 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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