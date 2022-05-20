İzmir'deki tefeci operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'deki tefeci operasyonunda 2 tutuklama

20.05.2022 22:55

İzmir'deki tefeci operasyonunda 2 tutuklama İzmir'in Tire ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki tefeci operasyonunda 2 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordinesinde Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tefecilik suçu çerçevesinde, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp tehdit/darp ederek baskı yoluyla mağdur ettiği belirlenen 9 şüpheli belirlendi. A.D., Ü.D., S.D., Ç.D., M.D., S.D., İ.Ç., H.H. ve F.Ö. isimli şüpheliler adreslerde yapılan operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

2 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D. ve S.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki tefeci operasyonunda 2 tutuklama
İzmir'deki tefeci operasyonunda 2 tutuklama
İzmir'deki tefeci operasyonunda 2 tutuklama
İzmir'deki tefeci operasyonunda 2 tutuklama

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki tefeci operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


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