İzmir'deki tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

21.05.2022 11:23
İzmir'deki tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zanlıların Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve S.D. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ödemiş Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri koordinesinde önceki gün Tire'deki 9 ikamet ile 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Aramalarda 52 senet, 23 farklı kişiye ait tapular, 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 62 fişek ve 1 pala ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 615 lira ele geçirilmişti. 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

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