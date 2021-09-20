Son dakika haber: Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nı Comet A teknesi kazandı

Türkiye Yelken Federasyonu ile Çeşme Belediyesinin destekleri, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda genel klasmanda Comet A teknesi birinciliğe ulaştı.
Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında IRC ve destek sınıflarında 44 teknenin katıldığı yarışta Comet A teknesini Corendon Cheese ile Lemon takip etti.
Dereceye girenlere ödülleri Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas tarafından verildi.
Kaynak: AA
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