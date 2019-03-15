Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın Çıktı.

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın Çıktı.

28 dakika önce

IHAAW135631-ASA/15-03-2019- İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW135631-ASA/15-03-2019

- İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor. 15.03.2019 13: 56: 31 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:02 Kaynak: İHA

Tepecik, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı

Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:30:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın Çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]