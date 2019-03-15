İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın Çıktı.
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IHAAW135631-ASA/15-03-2019- İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
IHAAW135631-ASA/15-03-2019
- İzmir
'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor. 15.03.2019 13: 56: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:02 Kaynak: İHA
Son Dakika! Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi
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