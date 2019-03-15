İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın
43 dakika önce
İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangınİZMİR - İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
İZMİR - İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:13 Kaynak: İHA
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