Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın

43 dakika önce

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangınİZMİR - İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İZMİR - İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:13 Kaynak: İHA

İzmir, Tepecik, 3. Sayfa
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