İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangınİZMİR - İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın



İZMİR - İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.

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