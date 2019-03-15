Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın

5 dakika önce

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangınİZMİR - İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın, System.String[]
İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İZMİR - İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:08 Kaynak: İHA

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