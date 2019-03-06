Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Terör Operasyonu

İzmir'deki Terör Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki Terör Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Dikili Adliyesine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğünce dün düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Dikili, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeği Otomobilin Arkasına Bağlayıp Kilometrelerce Sürüklediler İzmir'de İYİ Parti'den Toplu İstifa! Cumhur İttifakı'na Destek Verecekler

Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı 24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:22:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]