İzmir'deki tescilli yapıların yüzde 42'si onarım bekliyor

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği Genel Sekreteri Sedef Özer, yaptıkları projenin sonuçlarına göre, kentte bulunan tescilli yapıların yüzde 42'sinin onarım beklediğini belirlediklerini söyledi.

Restore edilerek Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak hizmet veren Tarihi İstiklal Okulu binasında basın toplantısı düzenleyen İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, AB programlarından destek alarak 15 ay önce başlattıkları "Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum" projesini ve sonuçlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Yüce, derneklerinin 2012 yılından bu yana kentte bulunan somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için çalışmalar yaptığını, geçen 2 yıl içinde 4 AB projesi yürüttüklerini söyledi.

Projenin 1 Temmuz 2022 itibarıyla sona ereceğini belirten Yüce, "Projemizin bütçesi 90 bin avro. Bunun yüzde 90'ına Avrupa Birliği katkı sağladı. Proje kapsamında 1250 kişiye ulaşıldı. Çalıştaylar, eğitimler, farkındalık gezileri düzenledik. Proje kapsamında ayrıca İzmir Kültürel Miras Platformunu da kuruldu. Şimdiden yerli ve yabancı 59 üyeye ulaşan platforma başvurular sürüyor. Proje kapsamında İzmir Kültürel Miras Stratejisi ve Envanteri, Kültürel Miras İzleme Raporu, Koru Mobil Uygulaması gibi birçok konu da çalışma yaptık." dedi.

Derneğin genel sekreteri Sedef Özer ise çalışma sonunda hazırladıkları izlem raporu sonuçlarını gazetecilerle paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İzmir'in 7 bin 754 tescilli yapısının bulunduğunu belirten Özer, "Kentte bulunan kültür varlıklarının yüzde 42'sinin müdahale yapılmazsa tamamen yok olabileceğini tespit ettik. Neredeyse her iki yapıdan birinin restorasyona ihtiyaç duyduğu gerçeğini saptayan rapora göre dini yapılarda bu oran daha da yükseliyor. Çok kültürlü yapısıyla birçok tarihi cami, kilise ve sinagogu bulunan İzmir'de tarihi camilerin yüzde 73'ü, tarihi kilise ve sinagogların ise yüzde 43'üne onarım gerekiyor." diye konuştu.

Özer, proje kapsamında geliştirilen Koru Mobil Uygulaması sayesinde korunması gereken kültür varlıklarına yapılan olumsuz müdahaleleri vatandaşların cep telefonlarına indirilen program sayesinde kendilerine ulaştırabileceğini, değerlendirme yaptıktan sonra olumsuzluk belirlenmesi durumunda yetkili kurumlara iletileceğini anlattı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise projeyi hayata geçirdikleri için Yüce ve ekibine teşekkür etti.

Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için örnek bir proje olduğunun altını çizen Özcan, "Biz sivil toplum programlarını dizayn ederken hayalimiz şuydu. Sivil örgütler kendi içlerinde bir diyalogla çalışsınlar ve bir ivme yakalasınlar. Bugün kültürel mirasın korunma alanında yürütülen bu proje ile İzmir'de birçok sivil örgütünde içinde olduğu ve bir araya geldiği ağlar kurulmuş. Geleceğe yönelik de ciddi bir alt yapı oluşturulmuş. Bu bizim açımızdan da ciddi bir kazanım." diye konuştu." şeklinde konuştu.