İzmir'deki Trafik Kazası Davası

İzmir
'in Konak
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarparak ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Yusuf Emre
G. duruşmaya katılmadı.
Tanık B.Ö, olay günü evlilik yıl dönümü nedeniyle eşiyle sahilde oturdukları sırada ani bir gürültü duyduğunu ve sesin geldiği tarafa baktığında bir kişinin yerde yattığını gördüğünü söyledi.
Olay yerine gittiklerinde başka bir kişinin daha yerde yattığını gördüğünü belirten B.Ö, yaralılara kalp masajı yapanların olduğunu kaydetti.
Tanık B.Ö, "Kazayı yapan araca doğru gittiğimde, aracın ön camları tamamen kırılmıştı. Aracı kullanan kişi aracın içerisindeydi, araçtan dışarı çıkmıyordu. Araç
içerisindeki genç kadının 'Aracı çok hızlı kullanıyordu.' şeklinde, telefonda kazayı birine anlattığını duydum. Kaza sebebiyle aracı kullanan şahsın üzerine gittiler, polisler şahsı korudu. Çarpma sesinden önce fren sesi duymadım." şeklinde ifade verdi.
Tanık Y.B. de kazayı görmediğini ancak İnciraltı'ndaki Engelliler Parkı yakınındaki trafik ışıklarında kırmızıda aracıyla durduğu sırada bir otomobilin yanından 120-130 kilometre hızla gittiğini anlattı. Y.B, daha sonra bu aracın trafik kazasına karıştığına şahitlik ettiğini dile getirdi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İzmir'in Konak ilçesinde 17 Temmuz'da Yunus Emre G. otomobiliyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Karantina Alt Geçidi çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Ufuk Togul (47) ve Dilara Önal'a (16) çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınıp tutuklanan sürücü, 2 Kasım'da serbest bırakılmıştı.