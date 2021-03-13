İzmir'deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı

13.03.2021 20:46

İzmir'deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı İzmir'in Bornova ilçesinde, evindeki çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, evindeki çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kendisinden haber alınmayan ve yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu bulunulan 'Miraş Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in dairesinden kötü kokular gelmeye başlayınca bina sakinleri durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, Kadir Yüksel'i battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 şüpheli yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler T.T, M.İ ve S.G'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı
İzmir'deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı
İzmir'deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı
İzmir'deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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