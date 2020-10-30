İzmir'deki TÜGVA yurtları depremzedelerin kullanımına açıldı - Son Dakika

İzmir'deki TÜGVA yurtları depremzedelerin kullanımına açıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İzmir'deki 3 yurdu depremzedelerin kullanımına açtı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İzmir'deki 3 yurdu depremzedelerin kullanımına açtı. TÜGVA İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, afet koordinasyonla sürekli irtibat halinde olan Vakfın vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verme ve barınma noktasında harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş durumdaki TÜGVA'nın İzmir'deki yurtlarının depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi. Depremzedelerin barınabileceği yurtlar ve adresleri şöyle: İzmir Hasan Tahsin Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Mevlana Mah. 1745 Sok. No: 6 Bornova İzmir Ege Panorama Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Evka3 Mah. 108/5 Sok. No: 1 Bornova İzmir Şehit Fethi Sekin Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Kazım Dirik Mah. 5003. Sok. No: 39 Çamdibi Bornova.

Son Dakika

Pakdemirli'nin enkaz altında konuştuğu Buse ile ilgili güzel haberi Bakan Gül verdi: Şu anda kızımız çıkartılıyor

Yunanistan'dan endişelendiren uyarı: 6.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu

Arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra yola çıkan motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi negatife döndü

6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi

Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım

İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi