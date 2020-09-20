İzmir'deki üniversiteler uzaktan eğitime hazır - Son Dakika

İzmir'deki üniversiteler uzaktan eğitime hazır

Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güz dönemi için birçok bölüm için uzaktan öğretim kararı alan İzmir'deki üniversiteler, gelecek ay başlaması planlanan "2020-2021 Akademik Yılı" hazırlıklarını tamamladı.

İzmir'deki üniversiteler uzaktan eğitime hazır, System.String[]

Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güz dönemi için birçok bölüm için uzaktan öğretim kararı alan İzmir'deki üniversiteler, gelecek ay başlaması planlanan "2020-2021 Akademik Yılı" hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşık 175 bin üniversite öğrencisinin eğitim aldığı İzmir'de, aralarında Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinin olduğu 6 devlet ve 4 vakıf olmak üzere toplam 10 üniversite bulunuyor.

Öğretim dönemlerinde öğrencilerle yoğunluk yaşayan kampüsler ise uzaktan eğitimden dolayı bu göz dönemini sakin geçirecek.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bu dönemde de birçok bölümde uzaktan eğitime devam etmeye karar veren üniversiteler, öğrencilerinin en iyi şekilde ders alabilmesi için çalışmalar yaptı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AA muhabirine, öğrencisiz kampüsün kendileri için ciddi bir mahzunluk oluşturduğunu ama sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlara katkıda bulunmanın yanı sıra eğitim öğretimin kaliteden en az ödün verilecek şekilde yürütülmesi adına uzaktan eğitime devam etme kararı aldıklarını belirten Budak, bu anlamda gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade etti.

Prof. Dr. Budak, derslerin salgından önce Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce geliştirilen "Egeders" başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Salgınla birlikte daha önceden yapmış olduğumuz bu altyapı yatırımları bir haftada entegre olmamızı sağladı. Güz döneminde de ağırlıklı olarak uzaktan eğitim olacağı için Egeders programına yeni güncellemeler yaptık. Özellikle öğrencilerin ders materyaline ulaşıp ulaşmadığını, dersi veren hocanın bunu kontrol etmesi, yine öğrencilik yaşamında çok konuşulan öğrencilerin sınav esnasında intihal yapıp yapmamasını kontrol edebilmek adına yazılımımızda güncellemeler yaptık. Egeders uygulaması tamamıyla yerli. Şu anda birçok üniversite tarafından talep edilen, hatta özel lise ve ortaokullar tarafından talep edilen bir program."

Söz konusu sistemi geliştiren hocalara teşekkür eden Necdet Budak, salgınla ilgili aşının da bir an önce bulunması temennisinde bulundu.

Budak, yeni akademik yıla tam olarak hazır olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Güz dönemine Ege Üniversitesi olarak tam anlamıyla hazırız. Amacımız geleceğimiz olan gençlerin bu salgın döneminde eğitim öğretimlerini aksatmamak ve kaliteden de mümkün olduğunca ödün vermemek. Yaz ayı boyunca açık hava toplantılarıyla akademik birimlerimizle bir araya geldik. Egeders'teki güncellemeleri, sorunları paylaştık. Güz dönemimize öğrencilerimizin tabii ki örgün eğitim gibi olmaz ama uzaktan eğitim de olsa kaliteden ödün vermeden derslerini nasıl verebilirler diye oluşan aksaklıkları Uzaktan Eğitim Merkezi'nin kadrosuyla görüşüyoruz."

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Aşkar: "Nitelikli eğitim için her şey hazır"

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar da üniversite olarak Türkiye'de uzaktan eğitimi en iyi uygulayan ve sisteme en hızlı geçiş sağlayan kurumlardan biri olduklarını söyledi.

Koronavirüs öncesinde geliştirdikleri "Akıllı Kampüs" uygulamasıyla teknoloji destekli eğitim modelini benimseyerek tüm stratejilerini bu doğrultuda oluşturduklarını anlatan Aşkar, şunları söyledi:

"Teknolojik altyapıya yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Dersliklerimizi ve tüm materyalleri çağımızın teknolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeniledik. Tüm bunların avantajını da koronavirüs nedeniyle online eğitime geçilen süreçte gördük. Türkiye'de, Blackboard Learn, Blackboard Collaborate Öğrenme Yönetim Sistemi ile Panopto Ders Kayıt ve İzleme Sistemi'ni kapsayan eğitim teknolojilerini aynı anda kullanan tek üniversiteyiz. Üniversitemizdeki 250 derslikte video kaydedici, elektronik tahta ve kameralar mevcut. Bunların sayesinde, yaklaşık 10 bin öğrencimiz ve tüm akademisyenlerimizin süreci sorunsuz geçirmesini sağladık. 2020-2021 akademik yılında, öğrencilerimizin interaktif ve verimli bir eğitim süreci geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Gençlerimizin kendilerini rahat hissedecekleri, istedikleri zaman derslerini dinleyebilecekleri, akademisyenlerine kolayca ulaşabilecekleri, nitelikli eğitim için her şey hazır. Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olarak, uzaktan eğitimde de öncü ve güven veren bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz."

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise geçen yıl salgın nedeniyle nisan ayından itibaren hazırlık sınıfı, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan eğitim yaptıklarını hatırlattı.

Bu yıl da güz döneminde bu yönde karar aldıklarını ifade eden Baran, yürüttükleri çalışmalarla bu süreci en iyi şekilde sürdüreceklerine inandıklarını kaydetti.

Yusuf Baran, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Uzaktan eğitim sürecine geçilmesi ile beraber yapılan bütün çalışmaların yer aldığı https://uzeb.iyte.edu.tr/ internet sayfası hazırlandı. Bu dönemde derslerin MicrosoftTeams üzerinden yapılması planlandı. Zenginleştirilmiş ders içeriklerinin hazırlanması için İYTE Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi içinde bir dijital sınıf-stüdyo inşa ettik. Ders videolarının hazırlanarak Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin koordinatörlüğünde dijital ders arşivinin oluşturulması planlandı. Ölçme-değerlendirme platformu satın alınarak güvenli sanal sınav ortamı hazırlandı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından enstitünün internet altyapısını güçlendirme çalışmaları başlattık. Kurumsal sosyal medya hesapları ile enstitümüz resmi internet sitesi üzerinden duyuru ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu süreçte öğrenciler ve velilerin merak ettikleri sorularına etkin iletişim ağımız sayesinde cevap veriliyor."

Koronavirüs, Üniversite, araştırma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki üniversiteler uzaktan eğitime hazır - Son Dakika

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