Son Dakika Haberleri: İzmir'deki usulsüz dinleme davasında 27'si eski emniyet mensubu 29 sanığa 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3...
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İzmir'deki usulsüz dinleme davasında 27'si eski emniyet mensubu 29 sanığa 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3...

1 saat önce

İzmir'deki usulsüz dinleme davasında 27'si eski emniyet mensubu 29 sanığa 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi.

İzmir'deki usulsüz dinleme davasında 27'si eski emniyet mensubu 29 sanığa 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3..., System.String[]
İzmir'deki usulsüz dinleme davasında 27'si eski emniyet mensubu 29 sanığa 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:16 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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