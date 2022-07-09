İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

09.07.2022 13:55
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

İZMİR'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 8 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

İZMİR'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 8 kilo kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 27 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde bir dizi operasyon yaptı. Narkotik köpekleri ve dronun da kullanıldığı operasyonlarda 7 kilo 916 gram kubar esrar, 19 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 261 sentetik hap, 17 uyuşturucu içme aparatı ve 1553 kök kenevir ele geçirildi. Operasyona ilişkin haklarında işlem yapılan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı.


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Kaynak: DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama - Son Dakika
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