İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama

İZMİR'de, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından gözaltına alınan 51 şüpheliden 17'si tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 51 kök Hint keneviri, 1 kilo 419 gram esrar, 2 kilo 274 gram metamfetamin, 878 gram kokain, 22 gram bonzai, 9 gram eroin, 23 bin 476 sentetik hap, 265 ecstasy hap, 6 hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek, 6 ruhsatsız tabanca, 96 mermi ve fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 748 bin 30 TL, 3 bin 460 dolar ve 175 euro ele geçirildi, Polisin gözaltına aldığı 51 şüpheliden 17'si tutuklandı, 22'si adli kontrolle olmak üzere 34 kişi serbest bırakıldı.
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