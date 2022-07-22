İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama

22.07.2022 13:23
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama

İZMİR'de, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından gözaltına alınan 51 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İZMİR'de, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından gözaltına alınan 51 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 51 kök Hint keneviri, 1 kilo 419 gram esrar, 2 kilo 274 gram metamfetamin, 878 gram kokain, 22 gram bonzai, 9 gram eroin, 23 bin 476 sentetik hap, 265 ecstasy hap, 6 hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek, 6 ruhsatsız tabanca, 96 mermi ve fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 748 bin 30 TL, 3 bin 460 dolar ve 175 euro ele geçirildi, Polisin gözaltına aldığı 51 şüpheliden 17'si tutuklandı, 22'si adli kontrolle olmak üzere 34 kişi serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama - Son Dakika
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