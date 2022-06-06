Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

06.06.2022 10:27

İzmir'de 8 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de 8 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs - 3 Haziran'da Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı dron destekli operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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