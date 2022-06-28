Uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

28.06.2022 11:18

İzmir'de, 11 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de, 11 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-27 Haziran'da Aliağa, Bergama, Bornova, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonlarda 2 kilo 801 gram esrar, 40 gram bonzai ve 1304 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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