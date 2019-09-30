Son Dakika Haberleri: İzmir'deki uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'deki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde minibüste ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan iki zanlının terör bağlantısı araştırılıyor.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde minibüste ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan iki zanlının terör bağlantısı araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, gece yakalanan iki şüphelinin, İzmir Emniyet Müdürlüğünün Yeşilyurt'ta bulunan hizmet binasındaki ifade işlemleri devam ediyor.

Minibüste yaklaşık 700 kilogram "skunk" ele geçirildiği öğrenildi.

Kontak anahtarı detayı

Zanlıların, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulduğu, GBT sorgulaması sırasında şüphelilerden birinin kaçmaya çalıştığı, bu sırada kontak anahtarını düşürdüğü ve polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandığı belirtildi.

Kontak anahtarından yola çıkan polisin park halindeki 35 KZ 245 plakalı minibüsü incelemeye alarak uyuşturucuyu ele geçirdiği öğrenildi.

Zanlıların, terör örgütü PKK ile bağlantılı olabilecekleri öne sürüldü.

Güzelbahçe, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı
İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:47:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]